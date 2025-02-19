Для багатьох стало сюрпризом, що такі спроби взагалі були.

Колишній президент Amazon Prime Gaming Ітан Еванс зізнався, що компанія протягом 15 років робила спроби конкурувати зі Steam, але так і не змогла похитнути його позиції.

У своєму LinkedIn він розповів, що Amazon неодноразово інвестувала в розвиток власних ігрових платформ, але щоразу зазнавала невдачі.

Спочатку компанія купила невеликий магазин Reflexive, сподіваючись зробити з нього повноцінну альтернативу Steam, але цей план провалився. Потім, після придбання Twitch, в Amazon вирішили, що зможуть продавати ігри безпосередньо через платформу, припускаючи, що користувачі вважатимуть за краще купувати ігри там, де вони вже дивляться стріми. Однак гравці продовжили робити покупки в Steam. Останньою великою спробою став хмарний сервіс Luna, запущений приблизно в той самий час, що й Google Stadia, але обидві платформи не змогли залучити масову аудиторію:

Відео дня

"Ми недооцінили, чому люди користуються Steam. Це не просто магазин, а ціла екосистема: спільнота, бібліотека, система досягнень, і все це працює бездоганно".

Він визнав, що Amazon сподівалася на силу свого бренду і не усвідомлювала, що звички користувачів набагато важливіші. Компанія не змогла запропонувати нічого принципово кращого, а отже, не змогла переманити гравців.

Цікаво, що більшість користувачів навіть не знали, що Amazon намагалася конкурувати зі Steam. З боку їхні проєкти виглядали як окремі ініціативи, але, судячи зі слів Еванса, у компанії були амбіції створити альтернативу найбільшому ігровому магазину.

Раніше ми розповідали, що Valve видалила зі Steam гру з вірусом і попередила гравців, які її запускали.

Вас також можуть зацікавити новини: