Valve видалила зі Steam гру з вірусом і попередила гравців, які її запускали

Гра зі шкідливим ПЗ була звичайним симулятором виживання в піратському сеттингу.

Минулого тижня в Steam вийшла гра під назвою PirateFi, непримітний симулятор виживання в піратському сеттингу з можливістю рибалити та будувати своє поселення. Але 10 лютого Valve видалила проєкт із платформи, а всім гравцям, які запускали гру, було надіслано листи з попередженням.

Виявилося, що в PirateFi був зашитий троян, який, найімовірніше, потрапив на комп'ютери всіх гравців. Valve рекомендує постраждалим перевірити свою систему антивірусом, а в крайньому разі і зовсім повністю перевстановити операційну систему.

"Розробник цієї гри завантажив у Steam білд, що містить підозріле шкідливе програмне забезпечення. Ви грали в PirateFi в Steam, поки цей білд був активний, тому цілком імовірно, що ці шкідливі файли запустилися на вашому комп'ютері".

Зрозуміло, що всі ігри, які виходять у Steam, проходять перевірку антивірусом, але будь-яка система дає пролом.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Kingdom Come: Deliverance 2 увійшла в топ-50 найпопулярніших ігор у Steam за всю історію платформи. Одночасний онлайн гри перевищив 250 тисяч осіб.

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