Останні кілька років у компанії видалися складними.

У Xbox ще є шанс на світле майбутнє, навіть незважаючи на попередні роки, які для компанії видалися складними.

Принаймні так вважає аналітик Circana Мет Піскаттела. В інтерв'ю Games Radar він розповів, що на графіку продажів ігор на Playstation можна побачити чимало проєктів Xbox. Аналітик вважає, що Microsoft потрібно продовжувати збільшувати свою присутність на інших платформах, це і є їхній ключ до успіху: "Вони дивляться в майбутнє, і одна з ключових ініціатив, про яку вони говорили, - це розширення охоплення бренду Xbox далеко за межі консолі Xbox, і зараз вони активно працюють над цим."

Одним із проявів такого підходу експерт вважає зміну стратегії щодо Xbox Game Pass. Раніше Microsoft вкладала всі сили і гроші в сервіс. Це хоч і дуже добре працювало на бренд, але погано поєднувалося з вищеописаною моделлю. Зараз компанія знайшла більш збалансований підхід, за якого підписка допомагає збільшити продажі і на інших платформах.

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Також Піскаттела зазначив, що незважаючи на зниження продажів консолей, що визнавала і сама Xbox, у фінансовому плані у компанії все гаразд, а майбутнє приставки виглядає багатообіцяючим:

"Якщо подивитися на їхні результати у фінансових звітах, то стає зрозуміло, що справи йдуть досить добре, навіть попри те, що продажі консолей у них відстають. Дивлячись на це з такого погляду, майбутнє має цілком світлий вигляд, хоча, звісно, останні кілька років були непростими."

Раніше ми розповідали, що в мережу потрапив величезний архів із ранніми напрацюваннями серії Halo. Багато файлів датуються ще 1999 роком, коли тільки розроблялася перша частина.

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