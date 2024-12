Підписка Game Pass може бути інтегрована в Steam за аналогією з EA Play.

Інсайдер eXtas1s, який раніше вже публікував достовірну інформацію про Xbox, поділився цікавою новиною, пов'язаною з Game Pass. За його словами, підписка Microsoft буде інтегрована в головний цифровий магазин ПК-геймерів Steam.

Анонс цієї співпраці, за його словами, відбудеться вже в січні 2025 року на івенті Xbox Developer Direct – як і передбачуваний анонс ремейка TES 4: Oblivion, про який eXtas1s говорив днями.

Очікується, що сервіс за підпискою від Microsoft працюватиме за аналогією з EA Play: у Steam з'явиться окремий розділ, у якому й будуть розташовані ігри PC Game Pass. Очевидно, що рішення про інтеграцію було ухвалено спільно Філлом Спенсером з Microsoft і Гейбом Ньюеллом з Valve.

Наразі Game Pass доступний для ПК і власників консолей Xbox One, Xbox One X і Xbox Series. У його бібліотеці безліч хітів ААА-класу, включно з новим Call of Duty. А тайтли, видані самою Microsoft, додаються в Game Pass автоматично в день релізу.

У вересні Microsoft анонсувала підвищення цін на Game Pass, зокрема для України. Сьогодні для українських геймерів офіційно пропонують тільки ПК Game Pass – його ціна піднялася зі 190 гривень до 230 гривень на місяць.

Тим часом у Steam стартував довгоочікуваний зимовий розпродаж. Попри низку цікавих пропозицій, український шутер Stalker 2: Heart of Chornobyl вперше з моменту релізу отримав знижку.

Тим часом в Epic Games Store стартувала щоденна роздача безкоштовних ігор. Крім того, там теж проходить свій розпродаж.

