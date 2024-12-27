Знайшли навіть ранню версію найпершої частини, коли вона ще гралася від третьої особи.

Студія Halo Studios опинилася в центрі уваги після того, як у мережі з'явився архів вагою майже 90 гігабайт із матеріалами по всесвіту Halo.

До нього увійшли найрізноманітніші напрацювання, інструменти та документація, серед яких є білди, що датуються ще кінцем 90-х. З чуток, витік пов'язаний з тим, що розробники деякий час тому залучили до роботи групу моддерів, щоб відновити вирізані із серії елементи.

Величезний архів містить рідкісні збірки різних частин франшизи, включно з ранньою версією Halo зразка 1999 року, де використовувався вид від третьої особи. Багато фанатів уже взялися вивчати незвичайні знахідки і прототипи, які проливають нове світло на концепти Bungie, що працювала тоді над першим шутером про Майстра Чіфа.

Раніше ми розповідали, що Xbox збирається відмовитися від концепту ексклюзивності своїх ігор. Компанія робитиме ігри ексклюзивними тільки в разі, якщо з різних причин не вдасться портувати проєкт на інші пристрої.

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