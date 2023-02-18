У Firaxis Games почалася "нова ера".

Видавництво Take-Two Interactive оголосило про кадрові перестановки в Firaxis Games — одній з найстаріших студій, відомій за серіями Civilization і XCOM. З компанії пішли ветерани, які займали керівні посади десятки років. Разом з цим розробники оголосили про створення нової частини Civilization.

Firaxis Games покинув голова Стів Мартін. Він працював у студії понад 25 років, з яких майже 17 займав крісло президента. Керівник контролював запуск 30+ ігор від внутрішніх команд. Однак тепер його місце зайняла Хізер Хейзен — колишній операційний директор Firaxis і ветеран індустрії з 22-річним стажем.

"Я дуже рада можливості продовжити легендарну спадщину студії, починаючи з оголошення про те, що Firaxis знаходиться в стані розробки наступної ітерації легендарної франшизи Civilization. Мені пощастило співпрацювати з одними з найкращих розробників у нашій галузі, і ми маємо плани підняти франшизу Civilization на нові захоплюючі висоти для мільйонів гравців у всьому світі. Крім того, ми продовжимо підтримувати Marvel's Midnight Suns після запуску і вивчати нові творчі проєкти для наших команд", — прокоментувала своє призначення Хейзен.

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Разом з Мартіном Firaxis покинув ще один старожил — Джейк Соломон, креативний директор франшизи XCOM і Marvel's Midnight Suns. Він працював у студії понад двадцять років.

"Я вступаю в нову главу, але я неймовірно вдячний, що мав можливість здійснити свої мрії в іграх Firaxis. Я вдячний всім, кому сподобалися XCOM і Marvel's Midnight Suns, а також моїм партнерам у розробці і видавництву, які допомогли втілити ці ігри в життя", — заявив Соломон.

Що відомо про нову частину Civilization

Це буде сьома номерна частина франшизи. Попередня гра вийшла в жовтні 2016 року і регулярно отримувала додатковий контент.

Подробиць майбутньої глобальної стратегії Take-Two Interactive і Firaxis Games не розкрили. Матеріали, пов'язані з грою, теж не публікувалися.

Розробкою Civilization VII керує Ед Біч. Він протягом 15 років брав участь у виробництві проєктів серії, а останнім часом був директором з розвитку шостої частини.

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