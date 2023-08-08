Новинка стане прямим продовженням Modern Warfare II та включатиме як сюжетну кампанію, так і мультиплеєр.

Activision офіційно анонсувала нову частину серії шутерів Call of Duty з підзаголовком Modern Warfare III. На честь цього видавець випустив невеликий тизер з достатком червоного кольору і підтвердив дату виходу – гра вийде 10 листопада.

Очікується, що новинка стане прямим продовженням Modern Warfare II та включатиме як сюжетну кампанію, так і мультиплеєр. Також у першому сезоні MW III має з'явитися нова карта для Warzone 2.

Раніше були чутки, що Activision не випустить велику Call of Duty в 2023 році, перервавши 18-річний щорічний графік релізів. Спочатку проєкт замислювався як доповнення для Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), але, очевидно, що його масштаби розрослися.

Ніяких конкретних подробиць про гру поки немає – повноцінний показ намічений на 17 серпня. Відомо, що її розробку довірили Sledgehammer Games, яка була відповідальна за Call of Duty: Vanguard.

Раніше УНІАН повідомляв, що геймери масово повертаються в старі частини Call of Duty, що вийшли з 2007 по 2010 роки. Вся річ у тім, що Activision раптово внесла ряд виправлень в роботу серверів і полагодила матчмейкінг.

Наприклад, піковий онлайн першої Black Ops підскочив до 123 000 осіб, а Modern Warfare 3 – майже до 80 000 геймерів. Більш того, старі Call of Duty окупували топ-5 американського і британського чартів Xbox Store.

Нагадаємо, нещодавно нарешті закінчилася епопея з Call of Duty на PlayStation. Microsoft і Sony таки досягли угоди, за якою серія шутерів залишиться на консолях PlayStation. Термін угоди - 10 років.

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