Шутер представлять, як MWIII.

Перевірений інсайдер Том Хендерсон продовжує ділитися подробицями нової частини Call of Duty. Днями він повідомив, що шутер анонсують 1 серпня на одному з внутрішньоігрових заходів. А тепер він розповів про зміну назви гри. Проект вирішили зробити повноцінним продовженням лінійки Modern Warfare.

Такою інформацією Хендерсон поділився на своєму сайті Insider Gaming. За його словами, раніше нова Call of Duty повинна була стати "преміальним доповненням" до Modern Warfare II. Але плани видавництва змінилися, і тепер шутер перетворили на повноцінне продовження лінійки MW.

Гра включає сюжетну кампанію, мультиплеєр, зомбі-режим і інтеграцію з Warzone 2.0. Підтримкою Call of Duty: Modern Warfare III будуть займатися різні внутрішні студії Activision, як це було з попередніми частинами. А керує розробкою команда Sledgehammer Games.

Відео дня

В рамках першого сезону шутера, який поки що запланований на грудень, в Warzone 2.0 з'явиться нова карта. Це буде Лас-Альмас, знайдена у файлах кампанії Modern Warfare II. Зомбі-режим в продовженні серії стане поліпшеною версією Outbreak. Поки що Activision думає, варто робити його частиною преміального контенту чи випустити в якості умовно-безкоштовної добавки.

Що відомо про нову частину Call of Duty

Офіційна інформація про проєкт поки не надходила, а всі відомості отримані від інсайдерів. За розробку гри відповідає Sledgehammer Games, яка створила провальну Vanguard.

Першими доступ до шутера отримають користувачі PlayStation — з 6 по 10 жовтня. Потім пройде загальне тестування на всіх платформах з 12 по 16 жовтня. Сюжетна кампанія для власників PS4 і PS5 відкриється 2 листопада.

Нова Call of Duty вийде 10 листопада 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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