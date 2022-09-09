Electronic Arts називає проект "наративною кампанією".

Видавництво Electronic Arts зробило кілька оголошень щодо майбутнього серії Battlefield. Найважливіше з них — анонс нової сюжетної гри у всесвіті від творця Halo.

EA організувала нову команду для розробки наративних шутерів Battlefield. Студія отримала назву Ridgeline Games, а очолив її Маркус Лето — творець Майстра Чіфа. Колектив працює над "оповідальною кампанією, дія якої відбувається у всесвіті Battlefield". Чому EA описала гру саме так, поки незрозуміло. Можливо, події проекту будуть пов'язані з Battlefield 2042, тому його не називають самостійним.

"Для мене велика честь мати можливість співпрацювати з DICE і Ripple Effect і очолити роботу з розширення можливостей наративу, оповіді і розвитку персонажів в серії Battlefield", — прокоментував своє призначення Лето.

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Що ще відомо про майбутнє серії

Розвиток франшизи в цілому очолив Вінс Зампелла — творець Call of Duty, кращих частин Medal of Honor і директор Respawn Entertainment.

Ripple Effect працює над "абсолютно новим досвідом Battlefield, який буде доповнювати і розвивати основи серії".

Гра Ridgeline "приверне шанувальників новими і захоплюючими способами, залишаючись вірною класичним елементам серії".

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