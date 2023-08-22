Його створюють досвідчені модери, відомі по Half-Life 2 VR і Half-Life 2: Remade Assets.

Компанія Nvidia несподівано анонсувала Half-Life 2 RTX. Це неофіційний, але дуже масштабний ремастер однією з найкращих FPS-ігор всіх часів. Як можна здогадатися з назви, оновлена версія зможе похвалитися поліпшеною якістю графіки завдяки інструментам RTX Remix.

Над ремастером, за словами Nvidia, працюють чотири досвідчені команди модерів, в тому числі відомих по Half-Life 2 VR і Half-Life 2: Remade Assets.

Процес ремастерингу описується наступним чином: модери повністю перезбирають матеріали з PBR, освітлення, додають додаткову геометрію, трасування променів, DLSS 3, Reflex і RTX IO.

Зазначається, що якість ремастера помітно відрізняється від оригіналу 2004 року – той же костюм Гордона Фрімена тепер має в 20 разів більше деталей геометрії. Різницю також можна побачити в освітленні, ефектах-світлотіні, текстурах і т. д.

Як приклад був показаний трейлер ремастера Half-Life 2 з технологіями RTX і DLSS 3. Сам проєкт поки на ранній стадії, так що абсолютно неясно, коли він вийде.

Раніше цього місяця відбувся реліз іншого культового шутера - Оuake II. Розробники не тільки підтягнули графіку, але ще і поліпшили ШІ ворогів, додали згладжування і повноекранний режим. Також окремої похвали відзначилася велика кількість додаткового контенту.

А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишається всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК і Xbox. Раніше з'явилися перші відгуки про гру після 15 годин.

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