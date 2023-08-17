Оригінальний Quake II був випущений в далекому 1997 року і за правом вважається одним з найкращих шутерів в історії.

Напередодні Bethesda анонсувала й відразу ж випустила оновлену версію культового шутера Quake II для ПК й консолей. Огляди на Enhanced Edition вже приспіли, і всі вони виключно позитивні – немає жодної рецензії з оцінкою нижче 8/10.

Оновлена версія отримала наступні оцінки:

91 бал – Opencritic, на підставі 11 рецензій;

90 балів – Metacritic, версія для ПК (на підставі 9 рецензій).

Оглядачі практично одноосібно зійшлися на думці, що перед нами один з найкращих ремастерів в історії, який вдихає нове життя в класичну гру, що вийшла в далекому 1997. Розробники не тільки підтягнули графіку, але ще і поліпшили ШІ ворогів, додали згладжування і повноекранний режим. Також окремої похвали відзначилася велика кількість додаткового контенту.

Судячи з відгуків в Steam, геймерам гра теж дуже сподобалася – в сервісі Valve у неї 93% позитивних відгуків. Хтось зазначив, що Rockstar просять за звичайний порт Red Dead Redemption 50 доларів, тоді як ремастер Quake 2 можна купити всього за 10 доларів. А власники старих версій гри в GOG і Steam отримали ремастер безкоштовно у формі великого патча.

Нагадаємо, а початку серпня відбувся вихід Baldur's Gate 3: критики оцінили гру в 97 балів зі 100 можливих. Тепер це офіційно найвища рейтингова гра в історії.

А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишається всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК і Xbox Series. УНІАН розповідав про ентузіаста, який зібрав крутий кастомний ПК в стилі гри.

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