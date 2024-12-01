Riot Games дала повну творчу свободу авторам адаптації.

Творці "Аркейн" отримали повний карт-бланш від Riot Games на творчу свободу. Компанія навіть дозволила вбивати в серіалі героїв з League of Legends, попри те, що це порушить лор всесвіту гри.

Про це розповіла сценаристка серіалу Аманда Овертон в інтерв'ю виданню Games Radar. Аманда поділилася, що під час написання сюжету в них не було жодних меж у роботі з ігровими персонажами League of Legends. Riot була згодна хоч убити найвідоміших героїв гри, аби в "Аркейн" вийшла історія, яка запам'ятовується:

"Ми такі типу: 'Чи можемо ми вбити Джейса і Віктора?' 'Так'. У нас не було обмежень на те, що ми могли зробити для створення гарної історії, що, на мій погляд, було абсолютно правильним рішенням, тому що ми адаптуємо гру в інше середовище, на телебачення, і ми хочемо зробити цю версію настільки гарною, наскільки це можливо."

За словами Овертон, це дало змогу зробити персонажів уразливими, а відтак і складнішими й цікавішими: "Підтримка з боку Riot справді дала нам змогу створювати таких персонажів - складних, цікавих, похмурих, вразливих, - і визначати їхні долі так, щоб це було максимально придатним для серіалу".

Відео дня

Також варто зазначити, що Riot має намір правити лор League of Legends, ґрунтуючись на Arcane. У грі вже змінили зовнішній вигляд Віктора, щоб він збігався з його версією з серіалу.

Раніше ми розповідали, що творці "Аркейн" уже рік працюють над новим серіалом у всесвіті LoL. Загалом у студії плани на ще три шоу в різних регіонах Рунтерри.

Вас також можуть зацікавити новини: