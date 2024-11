Такий підхід дав плоди: пісня з "Аркейн" посіла 3-тє місце у світі та 5-те в Україні за популярністю на Spotify.

Саундтрек "Аркейн" вирізняється зірками світового масштабу, над музикою до серіалу працювали Sting, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Stray Kids та багато інших. Але головною особливістю виявилося те, що всі ці музиканти написали пісні спеціально для серіалу, а не просто продали ліцензії на вже наявні треки.

Композитор Arcane Алекс Сівер розповів, з чим було пов'язано таке рішення. За словами музиканта, шоураннер серіалу, Крістофер Лінке, терпіти не може вже заїжджені пісні AC/DC у фільмах Marvel. У такі моменти він не розуміє, чому талановитих композиторів не попросять написати щось нове спеціально для кіно.

Коли Лінку нарешті випала нагода самому обирати, яка музика звучатиме в його серіалі, він вирішив зібрати музикантів і дати їм написати нову музику, а тексти пісень покласти на себе і Сівера, щоб лірика треків поєднувалася з подіями серіалу. Алекс зазначає, що такий підхід подобається і самим виконавцям:

"Уся подяка Крістіану та Fortiche. Майже в кожному епізоді вони виділяють одну-дві сцени на кілька хвилин спеціально для якоїсь пісні. Вони ще не знають, якою вона буде, але вони довіряють музикантам і вірять, що вони впораються."

Єдиним винятком із правил стала пісня "Heavy is the Crown" від Linkin Park, які нещодавно повернулися. Лідер гурту Майк Шинода сам запросив Лінке і Сівера до себе і показав їм перші дві нові пісні гурту, однією з яких була "Heavy is the Crown". Творці "Аркейн" змінили темп і настрій пісні, тож у нас тепер є два абсолютно різних за звучанням треки з однаковим текстом.

Варто зазначити, що сам Шинода - давній фанат League of Legends і, зокрема, Arcane. Ще коли світом гримів тільки перший сезон екранізації, він уже хотів попрацювати з Лінке і Fortiche.

Такий унікальний підхід до саундтреку вочевидь дав свої плоди: композиція Ma Meilleure Ennemie від французьких реперів Pomme і Stromae, автора пісень Alors On Danse і Formidable, зараз посідає 3-тє місце у світі та 5-те в Україні за популярністю на Spotify. Загалом за тиждень пісню послухали 35 мільйонів разів.

