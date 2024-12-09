Схоже, в історії Джинкс і Екко буде продовження.

Творці "Аркейн" вже рік працюють над новим серіалом у всесвіті League of Legends, а тепер шоураннер проєкту Крістіан Лінке розповів деякі подробиці про нове шоу.

В інтерв'ю виданню The Direct Лінке розповів, що вони не планували 3 сезон для "Аркейна", але історії деяких героїв так і не були закінчені.

"Ми не плануємо третій сезон. Замість цього ми хочемо приділити увагу окремим історіям героїв з обох сезонів серіалу, щоб у них була свого роду власна франшиза."

Раніше Лінке говорив, що у них у планах серіали про ще три регіони Рунтерри: Ноксус, Демасія та Іонія. За кінцівкою "Аркейн" очевидно, що наступне шоу буде про Ноксус і, можливо, Демасію, адже в лорі гри ці локації тісно пов'язані.

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Також на стримі у відомого лорознавця всесвіту LoL Necrit Лінке згадував, що, на його думку, історія стосунків Джинкс і Екко явно не закінчена.

Раніше одна зі сценаристок Arcane розповідала, що Riot Games дозволила творцям серіалу робити з персонажами гри що завгодно, зокрема і вбивати їх.

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