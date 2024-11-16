Анонімний форумчанин виклав налагоджувальні файли без DRM.

Місяць тому Assassin's Creed Mirage вийшла в Steam разом із захистом Denuvo, сьогодні гра опинилася на торрентах. Найцікавіше, що гра не піддалася атакам хакерів, але в інтернеті опинилися налагоджувальні файли для розробників, у яких немає DRM-захисту.

Анонімний користувач піратського форуму опублікував білд гри для розробників, датований груднем 2023 року. На цій версії не працюють збереження з інших білдів. При цьому захист Denuvo у грі не можуть зламати вже понад рік.

Нагадаємо, що нещодавно директор Denuvo підбив підсумки експерименту з налагодження комунікації між гравцями і компанією. За його словами, Steam - це токсичне і вороже суспільство.

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Тим часом розробники Kingdom Come Deliverance 2 оголосили, що в грі не буде Denuvo, або будь-якого іншого DRM-захисту. Warhorse Studio сподівається на совісність гравців.

Даніелю Ваврі, геймдизайнеру Kingdom Come 2, цікаво поконкурувати з Assassin's Creed Shadows, яка виходить через кілька днів після його гри. Вавра нагадав, що в його творінні, на відміну від проекту Ubisoft, Denuvo не буде.

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