Warhorse Studios провела стрім по грі.

Розробники Kingdom Come: Deliverance 2 з Warhorse Studios провели перший стрім щодо гри, трансляція тривала трохи більше двох годин.

Під час трансляції розробники показали основне місто сиквела Кутна Гору і пройшли додатковий квест, де продемонстрували всі основні геймплейні механіки: боївку, систему діалогів, а також систему стелсу.

Також піар-директор проєкту, відомий як Sir Tobi, оголосив, що в Kingdom Come: Deliverance 2 не буде вбудовано Denuvo, або будь-який інший DRM-захист. Компанія розуміє, що йде на ризик, але все ж сподівається на сумлінність гравців.

Також Warhorse зазначила, що, як і в першій частині, світ гри дотримуватиметься історичної достовірності. Наприклад, розробники зустріли в місті вчителя фехтування, який приїхав до Чехії з Німеччини. Половину реплік персонаж говорить німецькою, а половину - англійською. Розробники пояснили, що в ті часи в Кутна Гору люди з'їжджалися з усієї Європи, тому в грі буде звично чути німецьку, французьку, іспанську та інші європейські мови.

З цим же фехтувальником була показана бойова система гри. Загалом все залишилося як і раніше: гравець може наносити удари з шести позицій, болкірувати і парирувати. Єдине, що розробники відзначили оновлений саунд-дизайн, і справді, брязкіт мечів тепер звучить дзвінкіше, металічно і натуральніше.

У грі з'явиться кілька нових видів дальньої зброї: арбалети і перші прототипи вогнепалу. Арбалетів буде три типи: легкий, середній і важкий. З легкого Індро швидко стріляє і перезаряджає його просто на ходу, а ось важкий може одразу вбити ворога, але для його перезарядки доведеться зупинитися і впертися в землю. З вогнепальної зброї будуть представлені ранні прототипи мушкетів, які, скоріше, будуть ультимативною зброєю, через тривале перезарядження її варто економити для відповідного ворога.

Також у головного героя тепер є швидкий вибір зброї. Індро зможе начепити на пояс до чотирьох видів озброєння, наприклад, це дасть змогу швидко перемикатися між мечем і легким арбалетом.

Ключова відмінність сюжету сиквела від першої частини - Індро тепер знатна людина, і в нього є своя свита. Розробники порівняли це з табором із Red Dead Redemption 2, тобто гравець зможе приїхати в якийсь хаб і там поспілкуватися з персонажами і повиконувати додаткові активності.

Діалогова система залишилася без змін, герой все ще може використовувати в розмові своє красномовство, соціальний статус і загрозливий вигляд. Перевірки в діалогах залежать від характеристик співрозмовника, а також зовнішнього вигляду самого Індро.

Щодо технічної частини гри: Warhorse поки не може представити системні вимоги, адже робота над оптимізацією проєкту ще ведеться. Але піар-директор заявив, що у себе вдома він грає в Kingdom Come: Deliverance 2 на RTX 3050, і вона працює у нього "як по маслу". Однак на яких графічних налаштуваннях він не уточнив.

Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 заплановано на 11 лютого. Гра вийде на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що нещодавно на сторінці Steam Kingdom Come: Deliverance 2 з'явилася нова замітка, в якій розробники розповіли про систему виживання в грі. З нововведень: на гравця можуть обікрасти або напасти уві сні, якщо він вибрав не найбезпечніше місце для відпочинку.

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