Нагадаємо, що Assassin's Creed Shadows вийде вже через 2 місяці.

Assassin's Creed Mirage, випущена понад рік тому, можливо, отримає своє перше DLC.

Про це повідомило французьке видання Les Echos. За їхньою інформацією, президент Ubisoft Ів Гіймо дав зелене світло на розробку доповнення після візиту до Саудівської Аравії. Фінансувати проєкт буде саудська Savvy Games Group, відома своїми великими інвестиціями в ігрову індустрію.

Таке рішення стало несподіванкою, враховуючи, що Assassin's Creed Shadows, наступна частина франшизи, вийде вже 20 березня 2025 року. Mirage спочатку планувався як доповнення до Assassin's Creed Valhalla, але пізніше перетворився на самостійну гру. З моменту її релізу в жовтні 2023 року жодних DLC для неї не виходило.

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Поки Ubisoft офіційно не підтвердила розробку DLC, але джерело повідомляє, що переговори з Savvy Games стали ключовим моментом для ухвалення цього рішення. З огляду на те, що попередні частини, такі як Odyssey, отримували контент через роки після релізу, можливість DLC для Mirage виглядає цілком реальною.

Раніше ми розповідали, що Assassin's Creed тепер стала прямо як The Sims. Ubisoft показала, як будувати поселення в Assassin's Creed Shadows.

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