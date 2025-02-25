У компанії попросили не спойлерити сюжет іншим гравцям.

Ubisoft підтвердила, що фізичні копії Assassin's Creed Shadows опинилися в руках деяких гравців майже за місяць до релізу.

Компанія закликала уникати спойлерів, щоб не зіпсувати враження решті, і нагадала, що полірування гри ще триває, а витекли кадри не відображають фінальну якість проєкту:

"Витоки - це завжди неприємно, адже вони можуть зіпсувати враження від гри. Будь ласка, не розкривайте деталі заздалегідь і не псуйте іншим задоволення. Дякуємо нашій спільноті за підтримку та турботу про інших гравців".

Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

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Раніше творчий директор Ubisoft Джонатан Дюмон розповідав, що серія Assassin's Creed ніколи не була історично достовірною, а справжню історію потрібно вивчати в музеях, а не у відеоіграх.

Крім того, Ubisoft показала, як працює "режим канону" в Assassin's Creed Shadows, який прибирає можливість вибрати варіант відповіді в діалогах і робить гру лінійною.

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