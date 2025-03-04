Нова Assassin's Creed Shadows обіцяє бути однією з найтриваліших ігор у серії для тих, хто прагне виконати всі доступні завдання.
Творчий директор проєкту Джонатан Дюмон дав інтерв'ю блогеру Genki, де розповів, що на завершення основного сюжету піде близько 30-40 годин, а тим, хто хоче пройти гру повністю, доведеться витратити 80 годин і більше.
На відміну від деяких попередніх частин, тут можна отримати всі досягнення за одне проходження, незалежно від вибору персонажа. Хоча в грі є два головні герої, і в кожного з них є унікальні завдання і вступ, в іншому прогрес буде адаптуватися до вподобань гравця.
Також стало відомо, що на момент виходу New Game+ у грі не буде. Ubisoft розглядає можливість додати цей режим пізніше, якщо він виявиться затребуваним серед гравців.
Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що деякі магазини ігор уже почали розсилати диски з Assassin's Creed Shadows гравцям. Ті, хто пограв , поділилися враженнями та зазначили, що гра вийшла гарною.