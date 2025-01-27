В грі зменшать градус жорстокості.

Ubisoft вносить зміни в Assassin's Creed Shadows для відповідності японській системі вікового рейтингу.

Наразі гра має рейтинг CERO Z, що дає змогу грати в неї тільки особам, старшим за 18 років, однак розробникам довелося піти на додаткові коригування.

Згідно з офіційною заявою Ubisoft в X (колишній Twitter), з гри буде видалено елементи розчленування, які можна вмикати і вимикати в міжнародних версіях. В Японії така опція буде повністю прибрана. Крім того, зображення відрубаних кінцівок і відкритих ран будуть змінені, щоб відповідати місцевим вимогам.

Відео дня

Крім цього, Ubisoft згадала, що деякі репліки персонажів також будуть змінені для японської версії. Однак конкретних деталей розробники поки не надали, що викликало запитання у деяких фанатів.

Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше стали відомі системні вимоги Assassin's Creed Shadows. Для гри на максимальних налаштуваннях знадобиться RTX 4090.

Вас також можуть зацікавити новини: