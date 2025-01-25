В Assassin's Creed Shadows розробники значно розширили можливості управління базою. Порівняно з Valhalla, де управління маєтком було обмеженим, гравці тепер зможуть практично повністю контролювати процес будівництва та оздоблення свого притулку.

У Shadows будівельну механіку реалізовано через спеціальне меню: гравець перемикається на вид зверху і керує будівлями, як у містобудівних симуляторах. Ключові споруди, такі як центр притулку, кузня або додзьо, можна покращувати, використовуючи матеріали, знайдені в скарбницях. Якщо будівля більше не потрібна, її можна знести без штрафів, усі ресурси повернуться назад.

Прикраса бази стала деталізованою: гравці можуть додавати дерева, статуї, містки і навіть вибирати стилі дахів і стін для будівель.

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Але справжньою родзинкою стали тварини. Під час проходження гравці зможуть зустрічати і приручати різних вихованців: котів, цуценят сіба-іну та інших. Вихованці житимуть у сховищі та бігатимуть у тих місцях, які обере гравець. До них можна підійти і погладити в будь-який момент.

Крім домашніх тварин, у Shadows можна зустріти диких звірів, наприклад, мавп, тануків і оленів. Приручити їх не можна, але можна акуратно підкрастися і намалювати їхнє зображення, яке потім можна повісити в притулку.

Союзники також відіграють важливу роль у житті бази. У кожного персонажа є унікальні здібності, які можна покращувати. Ясуке і Наое зможуть спілкуватися з союзниками, посилюючи з ними стосунки, а деякі персонажі навіть запропонують унікальні романтичні лінії для кожного з героїв.

Механіка будівництва в Shadows отримала позитивні відгуки. За словами журналіста Eurogamer, хоча вона і менш гнучка, ніж у The Sims, кількість доступних опцій повністю задовольняє. Особливо приємно те, що можна додати необмежену кількість однакових об'єктів, що дало йому змогу заселити базу безліччю кішок.

Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше стали відомі системні вимоги Assassin's Creed Shadows. Для гри на максимальних налаштуваннях знадобиться RTX 4090.

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