Ubisoft опублікувала майже повні системні вимоги для Assassin's Creed Shadows. "Майже" тому що компанія досі не визначилася з розміром гри на накопичувачі, хоч і одразу зазначила, що гру потрібно ставити на SSD.
Для мінімальних налаштувань у 30 FPS вистачить GTX 1070, а ось для максимальних налаштувань у 4K/60 FPS потрібна буде вже RTX 4090.
1080p/30 fps і вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce GTX 1070, Radeon RX 5700 або Intel Arc A580
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
1080p/60 fps і вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
1440p/60 fps і вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 3080 або Radeon RX 6800 XT
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
4K/60 fps і вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-12700K або AMD Ryzen 7 5800X3D
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super або Radeon RX 7900 XT
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
1080p/30 fps і стандартне трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
1440p/60 fps і стандартне трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 4070 Super або Radeon RX 7800 XT
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
1440p/60 fps і розширене трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D
- Відеокарта: GeForce RTX 4080
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
4K/60 fps і максимальне трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D
- Відеокарта: GeForce RTX 4090
- Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD
- Інше: DirectX 12
Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що стали відомі системні вимоги DOOM: The Dark Ages. Гра працюватиме тільки на відеокартах із підтримкою трасування променів.