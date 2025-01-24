Цікаво, що Ubisoft ще не визначилася з розміром гри на SSD.

Ubisoft опублікувала майже повні системні вимоги для Assassin's Creed Shadows. "Майже" тому що компанія досі не визначилася з розміром гри на накопичувачі, хоч і одразу зазначила, що гру потрібно ставити на SSD.

Для мінімальних налаштувань у 30 FPS вистачить GTX 1070, а ось для максимальних налаштувань у 4K/60 FPS потрібна буде вже RTX 4090.

1080p/30 fps і вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600

Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce GTX 1070, Radeon RX 5700 або Intel Arc A580

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

1080p/60 fps і вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X

Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

1440p/60 fps і вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X

Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 3080 або Radeon RX 6800 XT

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

4K/60 fps і вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-12700K або AMD Ryzen 7 5800X3D

Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super або Radeon RX 7900 XT

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

1080p/30 fps і стандартне трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600

Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

1440p/60 fps і стандартне трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X

Оперативна пам'ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 4070 Super або Radeon RX 7800 XT

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

1440p/60 fps і розширене трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D

Відеокарта: GeForce RTX 4080

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

4K/60 fps і максимальне трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D

Відеокарта: GeForce RTX 4090

Місце на диску: невідомо, рекомендується SSD

Інше: DirectX 12

Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що стали відомі системні вимоги DOOM: The Dark Ages. Гра працюватиме тільки на відеокартах із підтримкою трасування променів.

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