При цьому в Astro Bot найбільша кількість рецензій.

Astro Bot очолив рейтинг Metacritic, ставши найвище оціненою грою 2024 року, випередивши доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring і Metaphor: ReFantazio.

Хоча всі три гри отримали однакову оцінку в 94 бали, Astro Bot виділився завдяки більшій кількості рецензій: 139 проти 70 у Shadow of the Erdtree і 53 у Metaphor: ReFantazio. Це дало йому змогу посісти перше місце серед найбільш високооцінених проєктів року на Metacritic.

Гра отримала безліч позитивних відгуків. Так, 26 листопада видання Game Grin поставило Astro Bot 10 із 10, похваливши її за чарівний і бездоганний платформінг із вражаючою графікою.

Відео дня

В Astro Bot гравці вирушають у захопливу пригоду разом із чарівним роботом Астро. Гра наповнена відсиланнями до культових серій Sony, пропонуючи зустріти знайомих персонажів, як-от Кратос із God of War, Елой із Horizon Zero Dawn і навіть мисливця з Bloodborne.

Раніше ми повідомляли, що Шухей Йошида, один із засновників PlayStation, залишає Sony після 38 років роботи, з яких 31 рік він присвятив розвитку ігрової платформи.

Вас також можуть зацікавити новини: