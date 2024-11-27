Шухей Йошида впевнений, що залишає Playstation у надійних руках.

Корпорацію Sony залишає один з ветеранів компанії і людина, що стояла біля витоків Playstation. Шухей Йошида пропрацював у Sony 38 років, 31 рік з яких він займався Playstation.

У своєму блозі Playstation опублікувала інтерв'ю з самим Йошидою. Він розповів, що остаточно покине компанію в січні наступного року. Це ніби анонс нової гри, жартує колишній президент Playstation Studios:

Так, я маю зробити оголошення. Я залишаю Sony Interactive Entertainment 15 січня 2025 року. Це схоже на оголошення дати релізу нової гри, чого я не робив уже дуже давно.

Незважаючи на те, що Йошида один із людей, завдяки яким Playstation з'явилася на світ, він не боїться залишати своє дітище. Йому подобається, що компанія робить із консоллю, які ігри випускає, і загалом, йому дуже цікаво подивитися, куди піде розвиток Playstation: "Я люблю PS5, мені подобаються ігри, які виходять на цій платформі. І я дуже радий за майбутнє PlayStation. Так що ви знаєте, Playstation перебуває в дуже хороших руках. Я вирішив, що мій час уже настав."

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Відхід Йошиди з Sony також відзначив глава Xbox Філ Спенсер. Він привітав розробника з видатною кар'єрою в компанії: "Вітаю з приголомшливою кар'єрою в PlayStation. Ти завжди був захисником інтересів індустрії, творців і гравців. Я ціную час, який ми змогли провести, говорячи про ігри. Дякую"

Шухей Йошида був у команді розробників, яка створила першу версію Playstation у 1993 році. Однак більшості гравців він запам'ятався як президент Playstation Studios, під чиїм крилом перебувають усі компанії, що розробляють ексклюзиви для консолі Sony. Цю посаду він обіймав 11 років, з 2008 по 2019 рік.

Раніше глава розробки PS1 розповідав, що в їхню консоль ніхто не вірив, і навіть у Sony їх намагалися відмовити від її створення.

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