Ентузіаст спорудив частину Ярнама з граничною точністю.

Серед фанатів Minecraft є справжні майстри віртуального будівництва. Вони здатні реалізовувати як монструозні роботи, наприклад, район Лас-Вегаса або повітряне місто, так і невеликі, але дуже красиві споруди. До останніх відноситься недавнє творіння відвідувача форуму Reddit під псевдонімом Parking_Price6980. Він відтворив у Minecraft шматочок Bloodborne.

Ентузіаст опублікував на форумі Reddit відео зі своєю спорудою. У ролику демонструється ліхтар і кілька навколишніх будівель. На тлі чути звуки дзвонів, які підкреслюють готичну атмосферу Bloodborne.

За допомогою стандартної версії Minecraft спорудити такі витіюваті і одночасно похмурі будівлі не вийде. Саме тому Parking_Price6980 скористався збіркою текстур, яка змінює зовнішній вигляд різних блоків. Ентузіаст також застосував ефект серпанку, що надає творінню ще більш зловісного вигляду. Його автор теж додав за допомогою модифікації.

Відео дня

Робота Parking_Price6980 відмінно передає дух Bloodborne і повністю відповідає оригіналу. Яку саме частину Ярнама відтворив ентузіаст, точно невідомо. Але можна припустити, що це один з провулків в Центральному районі.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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