У свіжому відеощоденнику розповіли про нововведення в проєкті.

Студія Creative Assembly продовжує знайомити користувачів зі своєю новою стратегією Total War: Pharaoh. Нещодавно розробники випустили відеощоденник, в якому детально розповіли про декілька нововведень в проєкті.

Однією з особливостей Total War: Pharaoh стануть аванпости. Це спеціальні споруди, які можна зводити на глобальній карті. Вони діляться на сім видів і дають різноманітні переваги. Наприклад, форт підходить для оборони регіону, де необхідна наявність армії, а монумент дозволяє підвищувати популярність лідера фракції.

Після аванпостів розробники розповіли про бойові анімації. Creative Assembly потрудилася, щоб поліпшити цей аспект В Total War: Pharaoh в порівнянні з попередніми частинами франшизи. Студія збільшила різноманітність рухів воїнів і зробила їх більш реалістичними.

А в другій половині ролика Creative Assembly повідала про змінені облоги поселень. На території міст і сіл будуть три точки, які потрібно захопити. Користувачам знадобиться ретельно планувати маршрути пересування і розділяти армію при необхідності. Якщо вибити ворога зі згаданих позицій, його мораль почне падати, і це гарантує перемогу.

Total War: Pharaoh: основні подробиці

Продовження знаменитої стратегічної серії відправить гравців в Стародавній Єгипет епохи Нового царства, яка настала після смерті фараона Мернептаха. Головна мета в проєкті — об'єднати державу і стати єдиним правителем.

У Total War: Pharaoh є вісім лідерів, кожен з яких очолює свою фракцію з унікальними особливостями.

Геймплей в грі буде звичним в рамках серії, але включає кілька особливостей. Наприклад, погодні катаклізми впливатимуть на управління територіями, а на полі бою важлива роль приділена вогню.

Total War: Pharaoh вийде в жовтні 2023 року на ПК, точна дата не розголошується.

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