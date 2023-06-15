Геймплей буде знайомий фанатам серії.

Студія Creative Assembly і видавництво SEGA анонсували Total War: Pharaoh наприкінці минулого місяця. А тепер розробники опублікували велику геймплейну демонстрацію гри.

Ролик зачіпає всі аспекти стратегії — битви в режимі реального часу, управління державою, поліпшення міст, торгівлю, дипломатію тощо. Бої в грі виконано в звичному форматі: необхідно управляти загонами і віддавати накази. Користувачі зможуть застосовувати тактичні формації, а також отримувати перевагу за рахунок рельєфу.

На відео демонструється геймплей за Рамсеса, який прагне об'єднати Єгипет і звеличити державу. Для цього необхідно отримати стабільний приплив ресурсів. Останні перекочували в Pharaoh з Total War Saga: Troy. Накопичені матеріали необхідні не тільки для спорудження нових будівель в містах, а й для дипломатії. Якщо потрібно укласти вигідну угоду, то можна задобрити сусіднього правителя ресурсами.

Система технологій в грі теж буде знайома фанатам серії за попередніми частинами. А з особливостей Pharaoh можна виділити необхідність постійно стежити за рівнем їжі. Від багатства врожаю залежить постачання армії, тому користувачам знадобиться постійно наповнювати віртуальні амбари.

Total War: Pharaoh: основні подробиці

Продовження знаменитої стратегічної серії відправить гравців в Стародавній Єгипет епохи Нового царства, яка настала після смерті фараона Мернептаха. Головна мета в проєкті — об'єднати державу і стати єдиним правителем.

У Total War: Pharaoh є вісім лідерів, кожен з яких очолює свою фракцію з унікальними особливостями.

Геймплей в грі буде звичним в рамках серії, але включає кілька особливостей. Наприклад, погодні катаклізми впливатимуть на управління територіями, а на полі бою важлива роль приділена вогню.

Total War: Pharaoh вийде в жовтні 2023 року на ПК, точна дата не розголошується.

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