Проєкт часто порівнюють зі Skyrim у частині дослідження світу, але відзначають брак інтерактивності цього самого світу.

Власники Deluxe-видання Avowed вже випробували нову RPG від Obsidian та діляться своїми враженнями.

У Steam у гри зараз трохи більше 1000 відгуків, 81% з яких - позитивні. Гравці відзначають варіативну і різноманітну бойову систему, яка дає змогу комбінувати різні види зброї, як ближнього, так і дальнього бою, а також активно користуватися оточенням у сутичках.

Багато хто порівнює гру зі Skyrim за частиною дослідження відкритих локацій. У світі Avowed просто приємно перебувати і бродити руїнами стародавніх цивілізацій:

Відео дня

"Нагадує якусь божевільну суміш Greedfall, Kingdom of Amalur і Skyrim". "У ній є плавний бій, красиві пейзажі, захоплююче тривимірне дослідження і безліч локацій, які можна досліджувати годинами." "Гра ХОРОША. Ловлю вайб Dark Messiah".

Але ось чого грі не вистачає, так це інтерактивності. Нібито світ зовсім не реагує на дії гравця, а NPC - просто бовванчики, яких ні вдарити, ні обікрасти. Також поки що незрозуміло, наскільки гра варіативна: у діалогах зазвичай дуже багато варіантів відповіді, багато з яких залежать від навичок персонажа, але здається, що розмови особливо ні на що не впливають.

"Ну, озвучка, за винятком Кая, не вражає. Вибір діалогів нудний. Персонажі нудні. Тут дуже мало можливостей, якщо взагалі є, стати тим персонажем, яким ви хочете бути". "Це дуже красива, але (для мене) млява гра. Мені вона здалася дуже статичною, і під цим я маю на увазі, що світ не настільки інтерактивний, як ви очікуєте". "Купив цю гру двічі для нас із дружиною. Вона любить сюжет у RPG і грає в сюжетному режимі, я люблю бої в іграх. Ми обидва розчаровані".

Повноцінний реліз Avowed заплановано на 18 лютого. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що Obsidian Entertainment хоче робити RPG ще мінімум 100 років. Для цього компанія обрала спокійну та неагресивну тактику.

Вас також можуть зацікавити новини: