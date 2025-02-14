Для цього компанія вирішила не гнатися за високими продажами й обрала спокійну та неагресивну тактику.

Поки ігрова індустрія гарячково женеться за мегапроєктами та б'є рекорди зі звільнень, Obsidian Entertainment робить ставку на стабільність.

На конференції D.I.C.E. Summit 2025 віцепрезиденти студії заявили, що хочуть, щоб Obsidian існувала ще щонайменше 100 років, і для цього в них є чіткий план: не роздмухувати штат, не гнатися за надприбутком і не робити ставку на ігри, які мають продаватися десятками мільйонів копій, щоб окупитися.

Вони називають це ощадливим зростанням. Студія залишається відносно невеликою, щоб співробітники не почувалися гвинтиками в машині. Вони навіть відмовилися від ідеї відкривати міжнародні офіси, вирішивши замість цього співпрацювати з іншими студіями.

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Їхня головна стратегія - випускати ігри з розрахунком на помірний успіх, а не на феноменальні продажі. Усе це дає змогу компанії уникати звільнень і працювати в комфортному темпі, не впадаючи в хаос після кожного релізу.

При цьому вони зберігають завидну продуктивність. Поки багато студій витрачають роки на створення однієї гри, Obsidian за останні кілька років випустила Grounded, Pentiment і Avowed, а тепер працює над The Outer Worlds 2 і новою RPG у всесвіті Pillars of Eternity. Усе це без поспіху, але в стабільному ритмі.

У той час як багато великих компаній переживають фінансові кризи і хаотично змінюють стратегію, Obsidian робить ставку на перевірену формулу: робити ігри, які подобаються їхній аудиторії, не намагаючись винайти колесо або наздогнати конкурентів.

Такий підхід дозволив студії не тільки вижити в умовах жорсткої конкуренції, а й зберегти свою ідентичність. Якщо інші розробники не зупиняться і не переглянуть свою стратегію, цілком можливо, що через 100 років Obsidian буде однією з небагатьох, хто залишиться на плаву.

Раніше ми розповідали, що в Obsidian повернувся головний сценарист Fallout: New Vegas Джон Гонсалес, але це точно не для New Vegas 2. Принаймні, так заявляє сам розробник.

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