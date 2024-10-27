Це буде екшен у відкритому світі з фотореалістичною графікою.

Шведська студія Liquid Swords, заснована Крістофером Сандбергом, одним із творців серії Just Cause, представила перші зображення свого нового проєкту. Хоча гра поки що не має офіційної назви, вже відомо, що це одиночний AAA-екшен з відкритим світом у міському оточенні.

Розробники підкреслюють, що не прагнуть конкурувати з такими гігантами, як Rockstar, і не планують створювати черговий клон GTA. Замість цього вони працюють над оригінальним проектом із сильним акцентом на сюжетній складовій. Гра обіцяє запропонувати унікальний досвід, що відрізняється від звичних стандартів жанру.

Liquid Swords була заснована 2020 року в Стокгольмі Крістофером Сандбергом після його звільнення з Avalanche Studios. Студія фокусується на створенні високоякісних одиночних ігор з акцентом на захопливий геймплей і глибоку розповідь. Команда складається з досвідчених розробників, які раніше працювали над відомими проєктами в індустрії.

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Особливу увагу привертає фотореалістична графіка, створена на базі рушія Unreal Engine 5. Опубліковані скріншоти демонструють високий рівень деталізації та опрацювання світу.

Раніше Avalanche займалася розвитком власного рушія, але тепер технічний директор студії Фредрік Ленн заявляє, що Unreal Engine 5 - майбутнє. Рушій від Epic Games покращує процес розробки відкритих світів і дає розробникам доступ до вихідного коду.

Крім того, студія поділилася кількома концепт-артами, що дають уявлення про візуальний стиль і художній напрямок майбутньої гри.

Поки що подробиці про геймплей і сюжет тримаються в секреті. Однак очікування від проєкту високі, з огляду на досвід команди та амбітний підхід до розробки.

Нагадаємо, що сьогодні розробники Metro: Awakening показали невеликий фрагмент геймплея VR-проєкту. У ньому Vertigo Games показала, як ефективно користуватися пістолетом Токарєва в перестрілках і при прихованому проходженні.

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