Цього разу розробники продемонстрували ігровий процес із пістолетом Токарєва.

Розробники VR-спіноффа Metro: Awakening показали ще один шматочок геймплею напередодні релізу проєкту.

У короткому ролику можна побачити як гравець поводиться з пістолетом Токарєва у віртуальній реальності. Показано як екшен-фрагменти, де герой відстрілюється від ворогів, переважившись на поручнях, так і стелс, у якому гравець може потайки оглушати бандитів ударом пістолета по голові.

Закінчилася презентація раптовим нападом мутантів, проти яких Токарєв уже не буде настільки ефективним.

Нагадаємо, що події Metro: Awakening відбуваються до Metro 2033. Спін-офф розповість історію доктора на ім'я Сердар, який залишив рідну станцію в пошуках дружини, яка зникла в тунелях. У пошуках дружини герой зіткнеться з культом релігійних фанатиків і звичайними бандитами.

Геймплейно гра буде звичною частиною Metro тільки у VR-гарнітурі. На минулих презентаціях геймплея гравцеві доводилося самому протирати конденсат із протигаза і крутити ручку динамо-машини, щоб зарядити ліхтар.

Реліз Metro: Awakening заплановано на 7 листопада. Гра буде доступна на всіх VR-гарнітурах.

Нагадаємо, що нещодавно розробники з Nightdive Studios представили геймплейний трейлер ремастера ігрової адаптації фільму Щось Джона Карпентера. У трейлері показано намальовані з нуля текстури і модельки бійців спецназу і прибульців, які захопили норвезьку дослідницьку станцію в Арктиці.

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