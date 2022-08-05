Вони також продемонстрували редактор персонажа.

Студія Avalanche Software взяла участь у прямій трансляції Autodesk Vision Series. В рамках заходу розробники представили редактор персонажів і сюжетний уривок з Hogwarts Legacy — нової гри у всесвіті "Гаррі Поттера".

На жаль, кадри опублікували не в кращій якості. Однак вони все ж дозволяють оцінити заставку з грифоном і процес створення персонажів. Редактор героїв у проекті включає різні функції. Користувачі зможуть вибрати форму обличчя, колір шкіри, зачіску і її забарвлення, очі, одяг і багато іншого. Способів зробити унікального мага в цілому достатньо.

А що стосується сюжетного уривка, то в ньому показується, як вороги втихомирили білого грифона. Головний герой впізнав звіра і вирішив разом з напарницею його звільнити. Однак протагоніст не встиг потрапити у фортецю до закриття воріт, тому довелося шукати інший спосіб увійти всередину.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде в 2022 році на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК.

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