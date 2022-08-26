Рекомендовані параметри системи виявилися напрочуд демократичними.

Студія Avalanche Software та видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment опублікували системні вимоги екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" Hogwarts Legacy. Вони виявилися напрочуд низькими, як для сучасної гри.

Щоб комфортно розважатися в проекті, користувачам буде достатньо процесора i5-8400 і відеокарти рівня GeForce GTX 1080 Ti. А для низьких налаштувань графіки підійде і більш слабке "залізо".

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64-розрядна)

процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 2600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX Vega 56;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 85 Гбайт (підтримується HDD, але краще SSD).

Заявлені параметри підійдуть для гри з роздільною здатністю 1080р при 60 кадрах/с з низькими налаштуваннями графіки.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 3600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 85 Гбайт (SSD).

Вимоги складено з прицілом на гру в 1080р при 60 кадрах/с з високими графічними налаштуваннями.

Розробники також відкрили попередні замовлення Hogwarts Legacy. За покупку екшен-RPG до релізу можна отримати верхову тварину, а в Deluxe-версію входять відразу кілька бонусів. У Steam за гру просять 799 гривень, в PlayStation Store — 2099 гривень.

Hogwarts Legacy-основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК. Пізніше гра загляне на Nintendo Switch.

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