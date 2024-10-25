Гравці зможуть вирушити на оновлену дослідницьку базу в Арктиці вже цього року.

Розробники з Nightdive Studios анонсували ремастер The Thing, ігрової адаптації фільму Щось Джона Карпентера, випущеного 1982 року.

У перевиданні обіцяють підтримку 4К роздільної здатності та фреймрейт до 144 FPS. Розробники вручну перемалювали текстури і модельки, а також оновили освітлення. Крім того, оскільки тепер у проекту є сторінка в Steam, то в грі будуть доступні досягнення і призи.

Усі графічні поліпшення можна оцінити в геймплейному трейлері, який показав Nightdive Studios. У ньому головні герої б'ються з прибульцями, які захопили дослідницьку базу вчених в Арктиці.

Дії гри відбуваються після подій оригінального фільму, прибульці перебили всіх учених на норвезькій полярній станції. На розслідування ситуації відправили елітний загін спецназу під керівництвом Джона Блейка, за нього і належить грати.

У грі реалізована унікальна система напарників: у міру проходження до гравця приєднуватимуться бійці різних класів, чи то медик, чи то інженер. Але головна особливість - у світі The Thing нікому не можна довіряти, адже прибульці маскуються під людей, і будь-який ваш напарник може виявитися ворогом.

Крім того, у кожного компаньйона є шкала страху, яка заповнюється під час зустрічей із прибульцями. Якщо вона дійде до кінця, то боєць впаде в параною і перестане підкорятися наказам гравця.

Реліз ремастера The Thing заплановано на 2024 рік. Гра вийде на ПК, Playstation 5, Xbox Series і Nintendo Switch. Крім того, перевидання загляне на старе покоління: PS4 і Xbox One.

Нагадаємо, що нещодавно розробники ремастера Horizon Zero Dawn поділилися, що завдяки роботі над перевиданням, вони можуть виправити свої давні помилки. Так, Guerilla Games пофіксила баг з освітленням, який ніхто не помічав з моменту релізу гри в 2017 році.

Трохи про Щось

Щось - це фільм жахів Джона Карпентера, який набув культового статусу завдяки унікальній атмосфері параної та страху перед невідомим. У фільмі знялися такі актори, як Курт Рассел, Вілфорд Брімлі та Кіт Девід. Їхня гра посилила відчуття напруги та недовіри, коли група вчених в Антарктиді стикається з інопланетною формою життя, здатною копіювати вигляд своїх жертв. Композитор Енніо Морріконе додав ще більше напруги своїм мінімалістичним, похмурим саундтреком, який ідеально доповнив візуальний ряд фільму.

Що стосується гри, випущеної 2002 року, її розробила студія Computer Artworks, а видавцем виступила Konami. Гра отримала позитивні відгуки, набравши 78 балів на Metacritic.

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