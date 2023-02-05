Розробники нерідко вдаються до певних хитрощів, щоб приховати недоліки гри. Наприклад, танцюючому хлопчикові в BioShock Infinite вручили багет, щоб приховати повторне використання анімації для дитячої моделі. Схожий за своєю суттю трюк придумала студія BioWare при створенні Dragon Age: Inquisition. Команда обдурила всіх гравців, коли реалізовувала спринт на коні.
Зізнання опублікував на особистому акаунті в Twitter креативний директор серії Dragon Age, включаючи нову частину з підзаголовком Dreadwolf, Джон Еплер: "Коли ви використовуєте спринт на коні в DAI, це мало що дає, тому що Frostbite не міг досить швидко малювати рівні, тому ми просто додали лінії прискорення і змінили камеру, щоб здавалося, що все відбувається швидше".
Тобто біг на коні — це суцільний обман. Розробники за допомогою візуальних ефектів створювали враження збільшеної швидкості. Однак Їздова тварина продовжувала рухатися в колишньому темпі.
Dragon Age: Dreadwolf — основні подробиці
- Цю екшен-RPG анонсували ще на The Game Awards 2018. З тих пір розробники поділилися лише малою кількістю деталей.
- Як мінімум частина сюжету гри буде розгортатися на території імперії Тевінтер. Однак розробники поки не розкрили ні імені головного героя, ні зав'язки історії. Зате відомо, що центральним лиходієм стане маг Солас.
- У жовтні 2022 року Dragon Age: Dreadwolf пройшла етап альфа-тестування. Але BioWare ще належить працювати над графікою і полірувати геймплей. Терміни релізу гри відсутні.