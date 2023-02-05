У грі насправді не існує бігу на коні.

Розробники нерідко вдаються до певних хитрощів, щоб приховати недоліки гри. Наприклад, танцюючому хлопчикові в BioShock Infinite вручили багет, щоб приховати повторне використання анімації для дитячої моделі. Схожий за своєю суттю трюк придумала студія BioWare при створенні Dragon Age: Inquisition. Команда обдурила всіх гравців, коли реалізовувала спринт на коні.

Зізнання опублікував на особистому акаунті в Twitter креативний директор серії Dragon Age, включаючи нову частину з підзаголовком Dreadwolf, Джон Еплер: "Коли ви використовуєте спринт на коні в DAI, це мало що дає, тому що Frostbite не міг досить швидко малювати рівні, тому ми просто додали лінії прискорення і змінили камеру, щоб здавалося, що все відбувається швидше".

Тобто біг на коні — це суцільний обман. Розробники за допомогою візуальних ефектів створювали враження збільшеної швидкості. Однак Їздова тварина продовжувала рухатися в колишньому темпі.

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Dragon Age: Dreadwolf — основні подробиці

Цю екшен-RPG анонсували ще на The Game Awards 2018. З тих пір розробники поділилися лише малою кількістю деталей.

Як мінімум частина сюжету гри буде розгортатися на території імперії Тевінтер. Однак розробники поки не розкрили ні імені головного героя, ні зав'язки історії. Зате відомо, що центральним лиходієм стане маг Солас.

У жовтні 2022 року Dragon Age: Dreadwolf пройшла етап альфа-тестування. Але BioWare ще належить працювати над графікою і полірувати геймплей. Терміни релізу гри відсутні.

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