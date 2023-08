На агрегаторі Metacritic у Baldur's Gate III 97 балів – це на один бал більше, ніж у Зельди.

Довгоочікувана рольова гра Baldur's Gate 3, яка вийшла на початку серпня на ПК, стала найбільш високооціненою грою 2023 року за версією агрегатора рецензій та журналістських оцінок Metacritic.

Станом на 10 серпня у тайтла Larian Studios рейтинг 97 балів зі 100 можливих. Це не тільки найкращий показник 2023 року, а й другий найкращий показник в історії за даними майданчика серед ігор на ПК.

До цього найбільш високо оціненою грою року був ексклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom з 96 балами на основі професійних оглядів. На третьому місці з оцінкою 94 бали зі 100 розташувався інший ексклюзив Switch – ремастер Metroid Prime.

Разом з тим BG3 посіла перше місце в останньому топі найприбутковіших товарів Steam, змістивши з першого місця титану в особі CS:GO. Паралельно піковий онлайн Baldurs Gate 3 перевалив за 800 тис. гравців – самі розробники не розраховували на онлайн вище 100 тисяч.

На цей момент нова RPG доступна тільки на комп'ютерах. Версія для PS5 з'явиться 6 вересня. В майбутньому гру випустять на Xbox Series, але поки ця версія не має навіть приблизної дати.

У чому успіх Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 довела всім, що жанр ізометричних РПГ, який сьогодні вважається не найходовішим, в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності.

Гра вийшла по-справжньому величезною – сценарій містить близько 2 млн слів і понад 170 годин кінематографічних сцен. Також РПГ може похвалитися мінімум 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.

Окремо Baldur's Gate 3 заслуговує на похвалу за відсутність мікротранзакцій та покупок у грі, пропонуючи повний та захопливий ігровий досвід з самого початку.

Величезна РПГ отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam навіть після повноцінної прем'єри становить 899 грн.

