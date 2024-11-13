Директору з продажу Baldur's Gate 3 цікаво подивитися на список модів Папи Римського.

Наразі у Ватикані є два комп'ютери зі встановленою Baldur's Gate 3. Такою інформацією поділився директор з продажу Larian Studios.

Майкл Доус написав у себе в Twitter, що Larian продала дві копії Baldur's Gate 3 у Ватикані, ще один ватиканський гравець додав гру до списку бажаного.

Хотілося б думати, що це просто Папа, який чекає вільної хвилини.

У Ватикані проживає близько 764 осіб, понад 100 з яких - це охорона Папи Римського.

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Майклу Доусу також дуже хотілося б подивитися на список модів, які встановили собі гравці з Ватикану: "Б'юся об заклад, вони просто жахливі.", написав Доус.

Під постом у Twitter користувачі жартують, що хотіли б знати, чи уклав хоч один із гравців угоду з демоном Рафаїлом. Адже світ Baldur's Gate 3 залюбки заграє з темами сатанізму, окультизму та іншими речами, не надто приємними християнській церкві.

Раніше ми розповідали, що блогер зміг пройти Baldur's Gate 3 повністю від першої особи. Експеримент виявився таким вражаючим, що навіть Свен Вінке, директор Larian, захотів пройти гру в такий самий спосіб.

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