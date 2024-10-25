Блогер порівняв гру зі Skyrim. Тепер Свен Вінке хоче повторити експеримент.

Baldur's Gate 3 все ще може дивувати своєю просторістю для експериментів. Цього разу фанат зміг пройти гру повністю від першої особи, такого режиму камери він домігся за допомогою десятка модів.

Такий досвід поставив автор YouTube каналу Proxy Gate Tactician. Гравець поставив собі за мету пройти гру від першої особи, щоб дізнатися, чи стане гра ще більш імерсивною, або ж просто зламається через незапланований розробниками спосіб проходження.

Перше, що помітив блогер - це наскільки цікаво розглядати стелі на локаціях, адже Larian ніколи не задумувала, що гравці зможуть їх бачити. Також автор помітив, що бої в грі тепер набагато серйозніші, адже коли умовний Іллітід стоїть прямо перед твоїми очима, то небезпека здається більш явною.

Також Proxy Gate Tactician зіткнувся і з труднощами. Пересування світом, а зокрема підіймання на височини за допомогою стрибків, може бути ускладнене, адже тепер гравець не бачить, куди стрибати, а відтак і не може віддати команду персонажу.

Але навіть незважаючи на це, проходження гри від першої особи принесло автору чимало задоволення. Proxy Gate Tactician порівнює такий режим гри з TES V: Skyrim у плані відчуттів від нових відкриттів і масштабів світу. Автор розповів, що всі локації в грі, а особливо міста, тепер відчуваються більш величними і ще більше підштовхують на дослідження.

На відео блогера звернув увагу Свен Вінке, голова Larian Studios і керівник розробки Baldur's Gate 3. Розробник залишився в захваті від ідеї і тепер хоче сам повторити таке проходження.

В описі до відео автор залишив список модів, за допомогою яких він зміг домогтися таких налаштувань камери. Також він пообіцяв найближчим часом зробити відеотуторіал зі встановлення та налаштування модифікацій.

Раніше ми повідомляли, що масштабну модифікацію для Fallout 4, яка мала перенести першу частину серії на сучасний рушій, - закрито. Автори зіткнулися з вигоранням і в них не вистачає ресурсів для завершення проєкту.

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