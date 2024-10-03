Ще з часів раннього доступу Baldur's Gate 3 геймери мали можливість доповнювати гру своїми модифікаціями, і тепер, через більш ніж рік після повноцінного релізу, розробники зі студії Larian вирішили вибрати топ моди на свою думку.
Розробники приділили особливу увагу модифікаціям, які сподобаються фанатам настільної гри Dungeons & Dragons, що лягла в основу хітової CRPG. Наприклад, деякі моди дають змогу змінювати кількість персонажів у групі, додавати нові класи та розблокувати нові рівні для подальшого розвитку героїв.
Larian рекомендують:
- Adjustable Party Limit (ПК і консолі) - дає змогу включити у свій загін до 15 персонажів; мод також працює в мультиплеєрі.
- Underwear of Rituals (тільки ПК) - додає колекцію "зачарованої" спідньої білизни, що дарує її власнику здатність змінювати форму, читати думки, розмовляти з тваринами та розуміти їх, а також спілкуватися з мертвими.
- Kuo-Toa Playable Race (ПК і консолі) - включає в себе нову ігрову расу Куо-Тоа, яких гравці могли зустріти в Гнійній бухті в першому акті.
- Mystic Class (ПК і консолі) - додає новий клас Містик з п'ятого видання Dungeons & Dragons разом з усіма заклинаннями і підкласами.
- Custom dice (ПК і консолі) - величезна кількість дизайнів для гральних кубиків.
- FaerunColors (ПК і консолі) - додає понад 80 нових барвників для зміни кольору одягу.
- UnlockLevelCurve (ПК і консолі) - збільшує максимальний рівень персонажів до 20.
- All Camp Clothes and Dyes (тільки ПК) - у таборі з'являються 4 скрині (по одній на кожного персонажа) з усім базовим одягом із гри.
- Kay's Hair Extensions (тільки ПК) - розширює можливості зачісок персонажа, які налаштовуються.
- Better Inventory UI (ПК і консолі) - полегшує читання захаращених інвентарів. Усе, що можна використовувати і корисно, має тло, а предмети, які раніше неможливо було відрізнити від сміття, мають міні-іконки, що відповідають їхньому призначенню.
- Leicarna's Piercings: Crystals (тільки ПК) - додає новий набір пірсингу.
- Weightless Gold (ПК і консолі) - проста модифікація, яка змінює вагу золота на 0.
- Faces of Faerun (тільки ПК) - нові обличчя для створення персонажів;
- ImpUI (ПК і консолі) - забезпечує підтримку модів призначеного для користувача інтерфейсу і прибирає деякі обмеження при налаштуванні зовнішності вашого персонажа.
Нагадаємо, що в останньому патчі Baldur's Gate 3, який вже вийшов на консолях, з'явився вбудований менеджер модів - він дає змогу встановлювати їх прямо з головного меню. У Larian кажуть, що на сьогодні кількість модів для гри налічує близько 10 тис.
Чому Baldur's Gate 3 така популярна
- Baldur's Gate 3 довела всім, що жанр ізометричних RPG, який завжди вважався "на любителя", в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності.
- Гра вийшла по-справжньому величезною - сценарій містить близько 2 млн слів і 170 годин кінематографічних сцен. Також RPG може похвалитися щонайменше 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.
- Baldur's Gate 3 - одна з найбільш високооцінених ігор в історії. Із середньою оцінкою 96 зі 100 вона конкурує з блокбастареми Nintendo, Half Life 2, Red Dead Redemption 2 та іншими відомими хітами.
- Величезна РПГ від Larian Studios отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam навіть без знижки становить лише 899 грн.