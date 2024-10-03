Більшість із них можна встановити як на ПК, так і на консолях.

Ще з часів раннього доступу Baldur's Gate 3 геймери мали можливість доповнювати гру своїми модифікаціями, і тепер, через більш ніж рік після повноцінного релізу, розробники зі студії Larian вирішили вибрати топ моди на свою думку.

Розробники приділили особливу увагу модифікаціям, які сподобаються фанатам настільної гри Dungeons & Dragons, що лягла в основу хітової CRPG. Наприклад, деякі моди дають змогу змінювати кількість персонажів у групі, додавати нові класи та розблокувати нові рівні для подальшого розвитку героїв.

Larian рекомендують:

Нагадаємо, що в останньому патчі Baldur's Gate 3, який вже вийшов на консолях, з'явився вбудований менеджер модів - він дає змогу встановлювати їх прямо з головного меню. У Larian кажуть, що на сьогодні кількість модів для гри налічує близько 10 тис.

Чому Baldur's Gate 3 така популярна

Baldur's Gate 3 довела всім, що жанр ізометричних RPG, який завжди вважався "на любителя", в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності.

Гра вийшла по-справжньому величезною - сценарій містить близько 2 млн слів і 170 годин кінематографічних сцен. Також RPG може похвалитися щонайменше 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.

Baldur's Gate 3 - одна з найбільш високооцінених ігор в історії. Із середньою оцінкою 96 зі 100 вона конкурує з блокбастареми Nintendo, Half Life 2, Red Dead Redemption 2 та іншими відомими хітами.

Величезна РПГ від Larian Studios отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam навіть без знижки становить лише 899 грн.

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