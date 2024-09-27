Гра стане ексклюзивом для VR платформи Марка Цукерберга.

Після Suicide Squad: Kill the Justice League, що не виправдала очікування, Warner Bros. продовжує експериментувати із серією Batman Arkham. VR спін-офф про Бетмена, Batman Arkham Shadows, анонсований у травні цього року, отримав дату релізу.

Гру розробила студія Camouflaj, яка дебютувала в індустрії 2013 року зі стелс-екшном Republique, а за кілька років перейшла на VR проєкти, зробивши гру про Залізну Людину, Iron Man VR. Batman Arkham Shadows стане третьою грою для компанії.

Camouflaj вирішила не ламати працюючу формулу Batman Arkham, і перенесла класичний геймлей серії у віртуальну реальність. У бойовій системі від гравця вимагається наносити удари руками, Бетмен сам підлітатиме до ворогів і проводитиме добивальні удари. Пересування Готемом реалізовано через крилатий костюм героя, а в детективному режимі Вейна гравцеві доведеться самостійно шукати і розглядати докази.

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Сюжетно Batman Arkham Shadows розгортається між Batman Arkham Origins і Batman Arkham Asylum. У грі з'явиться молода Гарлі Квінн, ще до свого перетворення на лиходія, а також уже звичні Джим Гордон і Гарві Дент.

Batman Arkham Shadows вийде 22 жовтня. Гра продаватиметься разом із VR наборами Meta Quest 3 і Meta Quest 3S, і стане ексклюзивом цієї платформи.

Нагадаємо, що нещодавно ще один VR спін-офф, цього разу в серії Metro, теж отримав дату релізу і новий геймплейний трейлер.

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