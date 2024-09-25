На конференції Playstation State of Play було оголошено дату релізу Metro Awakening.

Цієї ночі на State of Play стала відома дата релізу Metro Awakening. Нагадаємо, що це приквел до Metro 2033, який стане ексклюзивом для VR пристроїв.

Metro Awakening стане першою ігроізацією книжкового всесвіту Metro, яку зробить не 4A Games. Проєктом займається Vertigo Games, студія, що спеціалізується на VR-іграх. В її послужному списку Arizona Sunshine, екшн-шутер у зомбі апокаліпсисі, а також купа казуальних ігор-головоломок у віртуальній реальності.

Відомо, що гра стане приквелом до Metro 2033. Головним героєм стане лікар Сердар, який вирушив в експедицію московським метро, щоб відшукати свою дружину, яка зникла в тунелях. Із трейлера стає зрозуміло, що Сердар зіткнеться з групою релігійних фанатиків, а також з уже класичними для серії мутантами, які мешкають у столичній підземці.

Геймплейно розробники обіцяють звичне Metro. Єдина відмінність: протирати протигаз і накачувати повітря в пневматичну гвинтівку Тихар тепер доведеться буквально своїми руками.

Реліз Metro Awakening заплановано на 7 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що її показували на конференції Sony, вона не стане ексклюзивом Playstation VR. Гру також можна попередньо замовити в Steam за 1100 гривень.

Нагадаємо, що на тій же State of Play було анонсовано продовження Ghost of Tsushima. Сиквел розповість історію Привида Ацу в мальовничих околицях гори Йотей.

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