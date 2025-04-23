Раніше розробники Skyblivion обіцяли не закидати свій ремейк, незважаючи на офіційне перевидання.

Поки гравці сперечаються, чи варто було ремастеру Oblivion коштувати 50 доларів, Bethesda зробила несподіваний крок назустріч тим, хто працює над іншим перевиданням класики.

Команда фанатського ремейка Skyblivion повідомила, що студія подарувала всім розробникам ключі до ремастера, просто так, без умов і обмежень.

У соцмережах розробники подякували Bethesda за підтримку і назвали це щедрим подарунком, який для них багато що означає. Також моддери ще раз наголосили, що у Bethesda немає жодних претензій до їхнього проєкту.

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Сам проєкт - це глобальна реконструкція Oblivion на рушії Skyrim, над якою працюють із 2012 року. І, як підкреслюють автори, він продовжить розвиватися незалежно від виходу офіційного ремастера.

Реліз Skyblivion, як і раніше, запланований на кінець 2025 року, і весь цей час мод залишається повністю безкоштовним.

Раніше ми розповідали, що поки фанати чекали на офіційний ремастер Oblivion, моддери випустили модифікацію, яка замінює всі назви в грі на "Bob". Щоправда, з цим модом ламаються діалоги, адже все, що є сказати персонажам - це Bob.

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