Перевидання має вийти цього року, і, можливо, навіть випередить офіційний ремейк Oblivion від Bethesda.

Фанатські ремейки ігор на нових рушіях рідко доживають до релізу, але Skyblivion, ремейк TES IV: Oblivion на рушії Skyrim, схоже, зумів уникнути цієї долі. Розробка проєкту триває вже понад десять років, і команда запевняє, що він все ж таки побачить світ у 2025 році.

Нещодавно розробники представили живу демонстрацію гри, де показали, як перенесли на оновлений рушій Skyrim локації Чейдінхола, підземелля Темного братерства і навіть знаменитий квест із потраплянням всередину картини.

Skyblivion обіцяє не просто відтворити світ Oblivion, а й додати власні поліпшення, включно з унікальним дизайном підземель для кожного регіону Сіроділла. Це виглядає настільки переконливо, що фанати вже порівнюють проєкт із ймовірним офіційним ремастером Oblivion від Bethesda, який, за чутками, теж може вийти цього року.

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Але Skyblivion - не єдина амбітна модифікація, що оживляє класику The Elder Scrolls. Паралельно ведеться розробка Project Tamriel, який перенесе всі провінції Тамріеля на рушій Morrowind.

Раніше ми розповідали, що невідомий задонатив Bethesda 85 тисяч доларів і тепер створить NPC для TES 6. Усе це сталося в рамках благодійного аукціону, який влаштувала компанія.

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