Останнє оновлення для TES: Legends вийшло у 2019 році.

Bethesda закриває свою колекційну карткову гру у всесвіті TES - The Elder Scrolls: Legends. Гру вже прибрали з продажу в Steam, а 30 січня Bethesda повністю закриє сервери проєкту.

The Elder Scrolls: Legends вийшла 2017 року, на релізі багато критиків віщували їй долю "вбивці Heartstone". Але незважаючи на всі зусилля Bethesda наповнювати гру новим контентом і оновлювати старі механіки, рівень популярності TES: Legends серед фанатів ККГ ніяк не міг відповідати званню серйозного конкурента проєкту Blizzard. Середній онлайн у Steam тримався на рівні півтори тисячі осіб.

Взимку 2019 року Bethesda скасувала реліз сезонного зимового розширення і призупинила підтримку гру. Водночас у Legends усе ще можна було грати, і Bethesda все таки влаштовувала невеликі внутрішньоігрові івенти.

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Як прощальний подарунок розробники зробили всі донатні предмети у внутрішньоігровому магазині безкоштовними, тепер гравці зможуть випробувати всі можливі білди колод перед тим як гра закриється. TES: Legends поширювалася за системою Free to Play, але пропонувала великий асортимент в ігровому магазині за реальну валюту.

Керівник розробки TES: Legends Джейсон Коулман розповів, що не він ухвалював рішення про закриття проєкту, і йому шкода, що історія гри закінчилася так: "Незалежно від причин, сумно бачити, що гра більше не доступна, і я безумовно співчуваю гравцям.".

Раніше ми розповідали, що провідний дизайнер TES IV: Oblivion поділився, скільки Bethesda заробила на продажах скандального DLC Horse Armour, яке додавало в гру броню для коней. За словами розробника, йдеться про мільйони доларів.

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