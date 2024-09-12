Це ще одна спроба студії створити мобільний хіт у дусі Fallout Shelter.

Студія-розробник Bethesda оголосила про офіційний вихід нової гри з популярної RPG-серії The Elder Scrolls. Ні, йдеться не про довгоочікувану TES 6. Замість цього автори випустили безкоштовний мобільний симулятор у дусі Fallout Shelter.

Уперше геймери могли випробувати новинку наприкінці вересня 2023 року, коли вона вийшла в ранньому доступі на Android у деяких регіонах. Тепер її можуть завантажити всі охочі в магазинах Apple і Google Play.

Без сумніву, на розробку TES: Castles вплинув успіх мобільної Fallout Shelter. Тільки замість ядерного сховища геймерам доведеться відбудовувати й облагороджувати замок і династію, що живе в ньому. Керуючи підданими та розв'язуючи державні питання можна або досягти процвітання, або накликати на себе народний гнів.

Фанати тепло прийняли The Elder Scrolls: Castles – на старті гра набрала 4,6 бала в App Store і 3,8 бала в Google Play. Більшість гравців визнали новинку набагато цікавішою за Fallout Shelter, яка наразі є найуспішнішою грою компанії з більш ніж 200 мільйонами завантажень.

Трейлер The Elder Scrolls: Castles

The Elder Scrolls 6 анонсували 2018 року: що відомо про гру

За 6 років гравці отримали лише 30-секундний тизер (фанати серії вважають, що в ньому показали Хаммерфелл) і обіцянки про те, що TES 6 перевершить Skyrim. Жодного геймплейного кадру, та й загалом офіційних новин поки не було.

У березні 2024 року Bethesda підтвердила наступний етап роботи над TES 6. У заяві йшлося про те, що "повернення в Тамріель і гра в ранні білди наповнює нас радістю, збудженням і обіцянкою пригод". Головне, що можна зрозуміти з цієї інформації – ранні збірки The Elder Scrolls 6 вже тестують співробітники Bethesda.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард у 2023 році згадував, що створення гри займе ще "п'ять із гаком років", тобто навіть за найоптимістичнішого сценарію TES 6 вийде у 2028 році.

Не виключено, що до релізу TES 6 вийде якийсь інший проєкт за всесвітом Сувоїв. Ним може стати ремейк/ремастер четвертої частини, Oblivion, про який часом проскакують чутки.

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