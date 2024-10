Гра знову змінила творчого керівника.

Ubisoft знову підтвердила, що Beyond Good and Evil 2 перебуває в розробці та представила нового креативного керівника проєкту. З моменту першого анонсу в 2008 році минуло багато часу, і цей проєкт став одним із найтриваліших довгобудів в індустрії ігор.

За підрахунками PC Gamer, це вже тридцятий раз, коли Ubisoft виступає із заявою, що Beyond Good and Evil 2 все ще перебуває в розробці.

Тепер за творчий напрямок гри відповідає Фавзі Месмар, фахівець зі значним досвідом у гейм-дизайні, який пропрацював в індустрії понад двадцять років. До призначення на цю роль, Месмар уже працював із командою Beyond Good and Evil 2 як віцепрезидент із редакційних питань в Ubisoft.

У своїй заяві на Linkedin він поділився, що радий можливості взяти на себе керівництво проєктом: "Працюючи з цією командою впродовж кількох років, я бачив їхні здібності та рішучість. Для мене честь стати частиною цієї подорожі та допомогти створити гру, яка буде по-справжньому унікальною та вражаючою для гравців."

Месмар замінив на цій посаді Еміля Мореля, який помер влітку 2023 року. Морель брав участь у створенні таких ігор, як The Adventures of Tintin і Rayman Legends, і його внесок був важливою частиною команди розробників.

Нагадаємо, що нещодавно Ubisoft закрила підрозділ, який займався розробкою Prince of Persia: The Lost Crown. Продюсер гри, розповів, що всіх розробників відправили на інші проєкти, зокрема Beyond Good and Evil 2.

Трохи про Beyond Good and Evil 2

Beyond Good and Evil 2 - довгоочікуване продовження культової гри Ubisoft, анонсоване ще 2008 року, але активно розроблюване лише з 2017 року. Дія гри відбувається у футуристичному всесвіті, де людство досліджує далекі куточки космосу, створюючи нові колонії та взаємодіючи з інопланетними расами. Гравцям належить подорожувати планетами, брати участь у міжзоряних битвах і розгадувати таємниці глибокого космосу.

Оригінальна Beyond Good and Evil, що вийшла 2003 року, розповідала про пригоди журналістки Джейд, яка намагається розкрити змову, що загрожує її рідній планеті та її жителям. Гравці керували Джейд, досліджували навколишній світ, билися з ворогами і збирали докази, щоб викрити корпорації, які приховують похмурі таємниці.

