Tencent планує придбати частку сім'ї Гіймо, засновників Ubisoft, після того, як акції компанії впали більш ніж на 50% цього року.

Стало відомо, що Tencent може купити Ubisoft, французький видавець зараз переживає фінансову кризу.

За інформацією Bloomberg, Tencent і сім'я Гіймо обговорюють варіанти, як поліпшити становище Ubisoft і підвищити її вартість. Один із розглянутих варіантів - купівля частки сім'ї Гіймо компанією Tencent і, можливо, перетворення Ubisoft на приватну компанію.

Акції Ubisoft цього року знизилися на 54%, і тепер ринкова вартість компанії становить близько 1,4 мільярда євро. Tencent уже володіє 9,2% голосуючих акцій Ubisoft, а сім'я Гіймо має близько 20,5%.

Відео дня

Нещодавно Ubisoft перенесла вихід очікуваної Assassin's Creed Shadows і знизила прогноз щодо продажів, що призвело до падіння акцій до мінімального рівня за останні десять років. Компанія також зіткнулася із затримками релізів і скасуванням проєктів через проблеми з виробництвом під час пандемії.

Деякі акціонери хочуть, щоб Ubisoft стала приватною компанією або щоб її купив великий інвестор. Минулого року компанії Blackstone і KKR думали про купівлю Ubisoft. Але сім'я Гіймо, щоб зберегти контроль над компанією, уклала угоду з Tencent. Вони продали майже половину свого сімейного бізнесу Guillemot Brothers Ltd. Tencent, що допомогло родині Гіймо залишитися на чолі Ubisoft.

Поки незрозуміло, як ці зміни вплинуть на майбутні ігри Ubisoft. Можливо, нове партнерство допоможе компанії зосередитися на створенні та випуску якісних проєктів без тиску з боку біржі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що останній проєкт Ubisoft, Star Wars Outlaws, став найбільш продаваною грою серпня. Однак видавець сподівався на більше, ця невдача і змусила компанію перенести реліз Assassin's Creed Shadows.

Вас також можуть зацікавити новини: