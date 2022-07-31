Вступ перетворився в хаотичний бій, в якому імперці перемогли мерця.

The Elder Scrolls V: Skyrim — це джерело різноманітних багів, причому деякі з них продовжують знаходити навіть через десять років після релізу. Одну таку помилку виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом BigFrog200. Він побачив, як у вступі обезголовлений повстанець піднявся на ноги і напав на імперців.

Гравець показав баг у ролику нижче. Фанати Skyrim знають, що сюжет починається зі страти головного героя разом з Братами Бурі. Протагоніста і бунтівників привезли на місце винесення вироку в Хелген, але раптова поява Алдуїна зруйнувала плани Імперців.

До прибуття дракона гравцеві показують, як одному з повстанців відрубують голову. І саме з цим солдатом пов'язана помилка. Після смерті він піднявся на ноги і напав на стражників. Коли бунтівника остаточно вбили, імперці не зупинилися. Вони завдали кілька ударів Братам Бурі, адже через баг прийняли їх за звичайних ворогів, а не сюжетних персонажів.

Як відзначили в коментарях на Reddit, причиною такого форменого хаосу могли стати модифікації, які вносять правки в програмний код. Кілька дій починають виконуватися одночасно, і виникає збій. Ось і зараз страта наклалася на команду атакувати стражників.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку тощо.

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