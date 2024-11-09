Розробники Age of Wonders 4 влаштували безкоштовні вихідні.

У Steam проходять безкоштовні вихідні гри Age of Wonders 4, покрокової стратегії від Paradox Interactive.

Age of Wonders 4 продовжує знамениту серію стратегій, що об'єднують елементи 4X і покрокової тактики, і дає змогу створити унікальну фентезійну імперію. Ви зможете вибирати з різноманітних рас, культур і магічних традицій, налаштовуючи свою фракцію на власний смак.

Age of Wonders 4 пропонує глибокий геймплей з великими можливостями для дослідження, дипломатії та військових дій. Нелінійний сюжет і динамічна система подій забезпечують високу реіграбельність, а ваші рішення безпосередньо впливатимуть на світ гри і його мешканців.

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Реліз гри відбувся навесні 2023-го і до кінця року Age of Wonders 4 стала однією з найбільш високо оцінених ігор року, отримавши 83 бали на Metacritic.

Безкоштовні вихідні в Steam триватимуть до 11 листопада. Крім того, зараз гру можна купити з хорошою знижкою в 35% за 792 гривні.

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