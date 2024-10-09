Видавництво хоче сконцентруватися на звичному для себе жанрі: стратегіях.

Paradox Interactive не робитиме третю частину Vampire The Masquerade: Bloodlines і загалом відмовиться від ігор у всесвіті Світу Темряви. На це рішення не вплине навіть потенційний успіх VTM: Bloodlines 2, зазначають у компанії.

Про це розповів заступник директора Paradox Маттіас Лілья в інтерв'ю для PC Gamer. Він зазначив, що жанр RPG не властивий компанії, і після виходу сиквела Bloodlines, який, як висловився Маттіас: "дай бог, буде успішним", студія повернеться до звичного для себе жанру 4X стратегій.

Paradox також не планує розвивати серію як видавець, навіть за допомогою експериментального лейбла Paradox Arc. Лілья зазначив, що, можливо, франшиза могла б вийти в жанрі cRPG, однак вимоги до таких проєктів зросли, особливо після успіху Baldur's Gate 3. Це потребуватиме значних інвестицій, на які компанія не готова йти.

Відео дня

Таке рішення заступник директора пояснює особливостями життєвого циклу одиночних ігор: такі проєкти неможливо підтримувати в довгостроковій перспективі. Після релізу гра вийде на пік популярності, а потім різко впаде звідти. Це не відповідає стратегії Paradox, яка звикла робити доповнення для своїх ігор протягом багатьох років після виходу проєкту.

Я думаю зрозуміло вам і, вже точно мені, що у Bloodlines 2 не буде довгого терміну життя. В ігор такого роду інший життєвий цикл. Ви отримуєте приплив гравців на релізі, далі свою роботу робить сарафанне радіо, виходите на пік, а потім аудиторія падає. В основі лежить не той геймплей, що розвивається з плином часу. У цьому криється одна з причин, чому ігри такого роду не такі привабливі для нас.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 відклали до першої половини 2025 року. Гра вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що очікуваний сиквел Alien: Isolation офіційно перебуває в розробці. Гра поки на дуже ранніх етапах створення, але геймдиректор першої частини вже підтвердив, що він бере участь у проєкті.

Трохи про Bloodlines 2

Історія розробки Bloodlines 2 виявилася вельми непростою. Після анонсу в 2019 році гру планувалося випустити в 2020, але потім дата виходу неодноразово переносилася. Спочатку проєкт розробляла студія Hard Suit Labs, але зрештою їх відсторонили, а гру ледь не скасували. За словами заступника генерального директора Paradox Маттіаса Лільї, якби студія не знайшла компанію The Chinese Room, яка зараз займається грою, то проєкт був би закритий.

Вас також можуть зацікавити новини: